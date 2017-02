Parnaíba será 1ª a receber curso de Processo Judicial Eletrônico gratuito

A Justiça está implantando, de maneira gradativa, o Processo Judicial eletrônico (PJe) em todas as suas instâncias, visando, principalmente, garantir celeridade ao andamento dos processos. Pensando nisso, a Escola Superior de Advocacia (ESA-Piauí) e a Caixa de Assistência dos Advogados (CAAPI) firmaram parceria para promover o “PJe Itinerante” em todas as Subseções da OAB-PI no Estado, com cursos inteiramente gratuitos aos advogados.

A medida faz parte do projeto de Interiorização das ações da ESA-Piauí, como explica a diretora geral Naiara Moraes. “Nosso objetivo é levar um curso de qualificação básico para que os advogados possam utilizar essa ferramenta. Com isso, retomamos o projeto de interiorização da Escola, com essa novidade em relação ao ano passado”, frisou.

O primeiro município a receber o Pje Itinerante será Parnaíba, nos dias 10 e 11 de fevereiro. Os interessados devem dirigir-se a sala da Caapi na subseção para realizar a inscrição. O curso terá carga horária de 8 horas/aulas, de teoria e prática.

“Desde que assumimos a CAAPI o nosso compromisso é de modernizar e interiorizar nossas ações, levando vantagens e benefícios que valorizem o profissional da advocacia e que faça diferença no seu dia a dia. O Processo eletrônico é uma ferramenta que possibilita a agilidade de 80% nos processos e um melhor acompanhamento dos mesmos. Os Tribunais brasileiros estão se modernizando e é preciso que os advogados estejam preparados para essa nova realidade”, comentou o presidente da CAAPI, Rafael Orsano.

Já foi definido um cronograma dos cursos em cada subseção. Para mais informações, entre em contato com a Seccional pelos telefones: (86) 2107-5823 ou 3221-2110.

Confira abaixo o calendário:

Parnaíba – 10 e 11/02

Oeiras – 17 e 18/02

Campo Maior – 03 e 04/03

Piripiri – 10 e 11/03

São Raimundo Nonato e Floriano – 17 e 18/03

Picos e Valença – 24 e 25/03

Água Branca – 07 e 08/04

Bom Jesus e Corrente – 14 e 15/04

Fonte: OAB-PI