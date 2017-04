O Parnaíba Rugby treinou forte nesta quarta-feira (26) com foco na partida do próximo final de semana, ocasião em que recebe em casa o time do Piauí Rugby.

O confronto acontece a partir das 16 horas do próximo sábado, dia 29, no Estádio Municipal Pedro Alelaf, pelo Campeonato Piauiense XV e também pela Copa Nordeste.

Com cinco anos de existência, o time do Parnaíba Rugby conta com 30 atletas e mostra que a atração pela bola oval cresce a cada dia em Parnaíba.