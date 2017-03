Parnaíba abre vagas no mercado após 3 anos com redução

Na contramão das estatísticas em nível nacional, onde o índice de desemprego ainda não começou a perder força, a cidade de Parnaíba registrou um aumento na geração de empregos nos dois primeiros meses de 2017. O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) mostra que o número de admissões superou o de demissões em janeiro e fevereiro.

O período teve um total de 971 contratações formais, contra 824 desligamentos de trabalhadores nas empresas, o que revela um saldo positivo de 147 vagas abertas no mercado. Entre 2014 e 2016 foram fechados 1.400 postos de trabalhos no segundo maior município do Piauí. O último ano com saldo positivo havia sido 2013, que terminou com 230 vagas abertas.

Ainda segundo dados do Caged relativos a 1º de janeiro deste ano, a cidade de Parnaíba tem 4.576 estabelecimentos que empregam 15.235 pessoas, o que representa cerca de 10% da população inserida no mercado de trabalho. A profissão que mais contabilizou demissões foi “vendedor de comércio varejista” e que mais admitiu foi “assistente administrativo”.