Parnaíba recebe Festival de Flores de Holambra

Desde sexta-feira (17), a Praça Antônio do Monte, popularmente conhecida como Praça da Santa Casa, se transforma num enorme jardim. São mais de 200 espécies de mudas e plantas ornamentais disponíveis no Festival de Flores de Holambra.

A organização do festival destacou que um dos motivos para realização do evento em Parnaíba foi a cultura da população por flores e plantas ornamentais. “Já realizamos esse festival há 4 anos em Teresina e tínhamos o desejo de trazer o evento para Parnaíba. Finalmente, conseguimos e nossas expectativas são as melhores possíveis”, destacou o coordenador geral do evento, Germano Sousa de Oliveira.

Todas as flores e plantas ornamentais em exposição são oriundas de Holambra, uma cidade do interior do Estado de São Paulo, tradicional na produção e comercialização de flores, sendo a orquídea uma das mais procuradas e mais vendidas em todas as edições do festival.

A vendedora, Francisca Lemos, adorou a iniciativa de unir boa música com belíssimas flores. “É gostoso parar para ouvir a Banda tocar na praça e ainda apreciar e comprar flores. Eu adoro plantas, ainda mais com os preços convidativos”, disse.

O festival de flores de Holambra ficará em Parnaíba até o próximo dia 26 deste mês, sempre das 08h00 às 19h00 e tem o apoio da Prefeitura de Parnaíba, da Secretaria de Cultura e da Empa.

Fonte: ASCOM PMP