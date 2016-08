Parnaíba não teve denúncia de irregularidades na campanha

Passadas duas semanas desde o início da campanha, o pleito parece transcorrer em clima de normalidade em Parnaíba. Uma prova disso é que até a tarde desta segunda-feira (29) a Justiça Eleitoral não recebeu nenhuma denúncia de irregularidade na campanha.

Em todo o Piauí, o aplicativo Pardal, criado para receber denúncias, já contabiliza 158 indicações de ilícitos eleitorais em diversos municípios. O usuário pode enviar fotos, vídeos e áudios, que serão avaliados e usados para coibir práticas ilegais nas campanhas.

O banco de dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) na internet revela que até o momento nenhum registro de candidatura foi julgado. Por conta própria, dois candidatos a vereador, sendo um do PPL e outro do SD, desistiram de concorrer.

A cidade de Parnaíba tem 325 candidatos a vereador e quatro candidatos a prefeito/vice-prefeito inscritos na disputa das Eleições 2016. São ao todo 17 vagas na Câmara Municipal, o que representa uma média de 19,5 candidatos para cada cadeira do Poder Legislativo.