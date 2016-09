Parnaíba: Confira os locais de votação para Eleições 2016

O Exmo Sr Dr Marcelo Mesquita Silva, Juiz da 3ª Zona Eleitoral, Parnaíba/PI, no exercício de suas atribuições, faz saber a todos os que virem o presente Edital ou dele tiverem conhecimento, aos Srs. Eleitores, Fiscais e Delegados de Partidos Políticos, e aos demais interessados, que nos termos do art. 135 do Código Eleitoral (Lei nº 4.737/65), foram designados os locais abaixo por este Juízo Eleitoral, discriminados onde funcionarão as Mesas Receptoras de Votos desta 3ª Zona Eleitoral, com vistas ao pleito: Eleições Municipais 2016.

Clique AQUI e confira o edital com locais de votação.

Relação dos mesários

O juiz eleitoral também fez a nomeação dos mesários com os respectivos números dos títulos e funções que desempenharão no pleito.

Clique AQUI e confira se seu nome consta como mesário para trabalhar no próximo pleito eleitoral. (Obs: entre as páginas 38 a 72)

Com informações do Jornal da Parnaíba