Parnahyba vence o Piauí e assume a liderança do certame

Diante de sua torcida, o Parnahyba apagou o fiasco da estreia, quando perdeu por 1 a 0 para o 4 de Julho. O triunfo sobre o Picos na rodada passada fez crescer o otimismo azulino. Com a vitória clube não só entrou no G-4 como assumiu a liderança.

Jogando melhor e sufocando a equipe do Piauí, aos 21 minutos, Da Silva emendou bom chute carimbando a meta do goleiro Joel. Fabiano ainda tentou pegar o rebote, mas desperdiçou chance de abrir o placar.

Durante todo o primeiro tempo o time do Tubarão se posicionou tentando reduzir os espaços deixando os Rubro-Anis em dificuldade. O Parnahyba insistia com jogo aberto pelas pontas, mas a defesa do Piauí estava bem posicionada e assim terminou a primeira etapa, sem que nenhuma das duas equipes abrisse o marcador.

Logo no início do segundo tempo, aos 5 minutos, após bate e rebate na grande área, Yerien vê o gol aberto e empurra a bola para o fundo das redes. Parnahyba em vantagem. Melhor na partida, aos 18 minutos o Parnahyba ampliou. Da Silva levantou a bola na área após cobrança, a defesa ainda conseguiu tirar, mas Renan tocou para o fundo do gol. Com o Enxuga Rato totalmente dominado o Tubarão começa o passeio e aos 29 minutos em jogada pela beirada do campo deixou Jânio Daniel sozinho, na direita, que bateu forte no canto direito do goleiro Joel. O Piauí ainda conseguiu descontar aos 35 minutos numa bobeira do Parnahyba. Assim terminou a partida.

Único clube sem pontuar no estadual após quatro rodadas, o Piauí corre perigo de rebaixamento. Com a vitória, o Tubarão assume a ponta da tabela com 6 pontos ganhos, empatado com o Flamengo, que tem também 6 pontos ganhos, mas não jogou nesta rodada.

Parnahyba: 1 – Alex, 2 – Tiago Granja, 3 – Bahia, 4 – Renan, 5 – Ramon (Luciano), 6 – Sideval, 8 – Marcos Gasolina (Biel), 7 – Fabiano, 9 – Jânio Daniel, 10 – Da Silva, 11 – Yerien (Denis). Técnico: Fernando Tonet.

Piauí: Joel; Muri, Didi, Marcelo (Testinha) e Sorin; Ítalo (Breno), Vitor Salvador, Phabollo, Dudu; Ricardo Oliveira e Nil. Técnico: Marcão.

Apitou a partida o árbitro Lindomar de Araújo Oliveira e contou com auxílio de Ozeás de Sousa dos Santos e Raimundo David dos Reis Alves.

Complementam a rodada River e 4 de julho no estádio Lindolfo Monteiro em Teresina que empataram em 2 a 2, Altos e SEP também no Lindolfo Monteiro às 16h será somente no dia 26, domingo.

Com informações do Jornal da Parnahyba