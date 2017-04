Parnahyba empata com Altos e se mantém vivo no returno

Altos e Parnahyba se enfrentaram na noite desta quinta-feira (20) no estádio municipal Lindolfo Monteiro, em Teresina. A partida válida pela quinta rodada do returno do Campeonato Piauiense terminou empatada em 2 a 2. As duas equipes fizeram a final do primeiro turno quando foi disputada a taça Estado do Piauí, vencida pelo Tubarão.

Primeiro Tempo: Logo aos 11 minutos da etapa inicial, em uma cobrança de tiro de meta, a bola chega rapidamente na direita para André Tavares que cruza rasteiro na área. A bola passa por todo mundo do Tubarão e encontra o pé de Joelson. O camisa 19 manda para o fundo das redes de Alex, abrindo o marcador para o Jacaré. Aos 30 minutos Joelson de novo numa cobrança de escanteio pela direita com Esquerdinha, o camisa 19 testa firme para o fundo das redes de Alex. É o segundo dele na partida e o segundo do jogo a favor do Altos.

O Parnahyba jogava muito mal, nem parecia àquela equipe do primeiro turno, mas quando o time já parecia batido e tudo pronto para tomar uma goleado do Altos, os comandados de Tonet acordaram para o jogo e nos 10 minutos finais da primeiro etapa passaram a pressionar o Jacaré e aos 44 minutos, num cruzamento de Doda pela direita, o lateral Thyago Granja acerta uma cabeçada que sai lenta, mas o goleiro do Altos aceita e o Tubarão diminui a diferença no marcador.

Segundo tempo: A segunda etapa começa com o Tubarão dominando a partida, o gol no finalzinho do primeiro tempo recolocou a equipe no jogo. Despois de muito pressionar a boa defesa do Jacaré, aos 33 minutos Thiago Granja que vinha jogando bem fez outra ótima jogada pela direita e cruzou na área. Os zagueiros Marcelo e Bafana não cortam, e o nigeriano Yerien só completa para o fundo das redes do goleiro Rodrigues empatando a partido no Lindolfo Monteiro e dando números finais ao duelo.

Curiosidade: Altos nunca ganhou do Parnahyba. Tabu se mantém ao longo da história dos jogos entre as duas equipes.

Com o resultado o Parnaíba vai a 5 pontos e permanece fora do G4 e com a classificação para as semifinais do returno bastante ameaçada. No próximo domingo o Tubarão enfrenta o River, o vice-líder no Pedro Alelef em Parnaíba às 16h. Já Altos, o líder da competição com 10 pontos ganhos pega o Flamengo, penúltimo colocado da tabela de classificação com apenas 3 pontos. A partida será no Lindolfo Monteiro na segunda-feira (24) às 20h.

Altos: 1- Rodrigo, 2- Dos Santos, 3-Vitor Salvador, 4-Marcelo, 5-Marconi, 6-Thiaguinho, 19-Joelson, 8-Vagner, 9-Manoel (Mauro Santos), 10-Esquerdinha (Patrick Recife), 11-Tavares (Chiquinho). Técnico: Paulinho Kobayashi.

Parnahyba: 1-Alex, 2-Thiago Granja, 3-Gilmar Bahia, 4-Renan, 5-Ramon, 6-Berg, 7-Tininho(C), 8-Marcos Gasolina, 9-Jânio Daniel (Yerien), 10-Doda (Dênis), 11-Fabiano (Davison). Técnico: Fernando Tonet.

Antônio Santos Nunes apitou o confronto auxiliado por Thyago Costa Leitão e Alisson Lima Damasceno.

Fonte: Jornal da Parnaíba