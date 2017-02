Parnahyba bate o pé por data de jogo, mas FFP mantém no sábado

O Parnahyba criou uma polêmica fora de campo no Campeonato Piauiense. O clube passou a divulgar em suas redes sociais é a alteração da data da estreia no estadual. De acordo com a diretoria do Tubarão, a partida contra o 4 de Julho mudou de sábado (11) para o domingo (12), no estádio Pedro Alelaf, no litoral do estado. Mudança essa que foi solicitada, de acordo com os representantes azulinos, dentro da data permitida pelo regulamento – cinco antes da data da partida. O documento teria sido enviado na terça. Contudo, a Federação de Futebol do Piauí (FFP), organizadora da competição, ainda não reconhece o pedido, tampouco a mudança na tabela.

- A solicitação foi feita na terça-feira da semana passada. Inclusive, liguei para o Cesarino (presidente da FFP) avisando a mudança. Quando liguei ontem para a federação, falaram que tinham recebido o documento naquele instante. Me informaram que o documento foi encontrado dentro da lixeira. O Parnahyba vai entrar em campo no domingo porque fizemos tudo dentro do previsto. Avisei até para o pessoal do 4 de Julho – revelou Batista Filho.

De acordo com o documento enviado por email à FFP, um dos motivos que justificaram o pedido do Parnahyba é a tentativa de aumentar a arrecadação na bilheteria com maior presença de público no domingo.

Procurada pela reportagem, a Diretoria de Competições da FFP alegou não ter recebido o ofício dentro da data estipulada pelo regulamento do estadual. De acordo com Robert Brown, diretor do departamento, a bola deve rolar às 16h do sábado, como divulgado no calendário oficial do torneio.

- O clube deve enviar essa solicitação para a federação pelo menos cinco dias antes da partida. O pedido do Parnahyba nós só recebemos ontem, fora do prazo. Então, o jogo está mantido para o dia 11 – defendeu o diretor.

Com um jogo a menos que os demais clubes inscritos no campeonato, o Parnahyba aguarda a estreia no estadual para começar a briga pelo título. O Piauiense é o principal torneio no calendário azulino antes da disputa da Série D do Campeonato Brasileiro, prevista para começar dia 21 de maio.

Fonte: Globoesporte.com/PI