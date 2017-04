Parnahyba atrasa quase uma folha e meia e vive “Pior momento”

Campeão do primeiro turno do Campeonato Piauiense e com uma vaga garantida na Copa do Brasil e Copa do Nordeste do ano que vem, o Parnahyba passou a administrar, nos últimos meses, os contantes problemas financeiros que rondam no CT Petrônio Portela, sede oficial do clube. Sem receio de expor o drama, o presidente do Tubarão, Batista Filho, confirmou o atraso na folha salarial do elenco comandado pelo técnico Fernando Tonet. O mandatário explicou em tom de desabafo que o clube segue sem apoio do financeiro e que pretende resolver até o fim desta semana a pendência com os atletas.

- Em quatro anos de gestão, esse é o pior momento financeiro que estamos passando. O clube está devendo 30% da folha de fevereiro e o mês de março. Estamos tentando pegar dinheiro emprestado para sanar essas dívidas, que não são só com os jogadores, mas também com nossos fornecedores – explicou o presidente.

Ciente de que a situação pode gerar uma insatisfação coletiva, Batista explicou como tenta driblar a crise dentro do Tubarão. Segundo o presidente, toda a situação financeira é repassada para os jogadores.

- Toda semana estou no CT conversando com os elenco. Eu não escondo nada e falo abertamente com eles sobre a situação que estamos passando. Durante esse ano estamos passando por inúmeras dificuldades e não temos acordos financeiros para suprir. Entendo os jogadores porque são pais de família e precisam do pagamento – finalizou.

Com o Piauiense em andamento, o elenco do Tubarão entra em campo na próxima segunda-feira, contra o Flamengo-PI. A partida que está marcada para às 20h, no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina, será válida pela sétima e última rodada da fase de classificação no estadual. O compromisso azulino pode determinar a classificação do Tubarão à semifinal caso vença e o Piauí tropece diante do 4 de Julho.

Fonte: Globoesporte.com/PI