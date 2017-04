Operação Tiradentes da PRF segue até noite a de domingo

A Polícia Rodoviária Federal do Piauí iniciou às 0h de quinta-feira (20/04) a Operação Tiradentes, que tem como objetivo reduzir acidentes, combater a criminalidade nas rodovias federais e aumentar a sensação de segurança dos usuários das BRs.

O feriado ainda está no começo mas de acordo com a PRF, quatro acidentes já foram registrados, todos sem gravidade e apenas uma pessoa com ferimento leve na cidade de Picos.

Ainda segundo o balanço prévio, 38 condutores já foram flagrados pela equipe sem o uso do capacete, uma moto foi recuperada e 10 veículos foram flagrados realizando ultrapassagem em faixa dupla contínua amarela.

A operação se estenderá até as 23h59 de domingo (23/04) e será realizada para ajudar na fiscalização com etilômetro, como também radar fotográfico de velocidade, fiscalização de motocicleta, uso do capacete, uso de cinto de segurança , flagrar e notificar condutores que realizam ultrapassagens irregulares (principalmente as realizadas em faixa dupla contínua amarela) , bem como combater o tráfico de drogas, assalto em rodovias, roubo de cargas.

Fonte: Meio Norte