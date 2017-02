Operação encontra início de túnel na penitenciária de Parnaíba

A Secretaria de Justiça do Piauí (Sejus) iniciou, nesta terça-feira (21), a Operação Carnaval Seguro no sistema prisional do Estado. O objetivo é garantir, através de ações preventivas, a ordem nos presídios durante o período carnavalesco.

De acordo com a Secretaria de Justiça, a Operação, que segue até esta sexta-feira (24), está sendo executada por meio de vistorias nas penitenciárias do Estado, para apreender objetos ilícitos, evitar tentativas de fuga e de motins.

Equipes compostas por agentes penitenciários e policiais militares estão atuando na Operação, que já foi realizada nos presídios de Floriano, Parnaíba e Oeiras e seguirá para as unidades penais de Esperantina, Picos, Bom Jesus, São Raimundo Nonato e da Grande Teresina.

Na Penitenciária Mista de Parnaíba, além de ferros, celulares e drogas apreendidas com os detentos, um buraco iniciando a escavação de um túnel foi encontrado. Nos outros presídios onde a Operação já aconteceu foram encontrados objetos ilícitos.

O secretário de Justiça do Estado, Daniel Oliveira, observa que a Operação Carnaval Seguro faz parte do quadro de ações efetivadas pelo Plano de Segurança Prisional do Piauí desenvolvido pelo Governo do Estado para manter a ordem nos presídios.

“Nosso foco é prevenção. Diariamente, os presídios do Piauí passam por inspeções, conduzidas pelos grupos de intervenção e vistoria, de modo a identificar, de forma antecipada, possíveis focos de distúrbio e, desse modo, evitar problemas que possam afetar o sistema”, explica o gestor.

Com informações do Jornal da Parnaíba