A Operação Carnaval faz prevenção contra vingança pornô, um trabalho de orientação sobre vingança pornô, onde mulheres tem fotos íntimas divulgadas em redes sociais. No domingo(26), foi distribuído material informativo sobre o aplicativo Vazow em restaurantes e hóteis de Maramar, Macapá e Barra Grande.

“É uma forma de ajudar a prevenir crimes onde normalmente homens divulgam fotos íntimas de mulheres em redes sociais. Estamos convidando os comerciantes a repassar a seus clientes um folder com informações de como evitar, mas também de como proceder caso alguém seja vítima deste tipo de crime”, explicou a Capitã Enira Viviane, coordenadora do Núcleo de Políticas Públicas de Prevenção da Secretaria Estadual de Segurança Pública (SSP).

Talita Dourado, gerente de um restaurante na praia de Maramar, aderiu à divulgação do Vazow para seus clientes. Ela explica que acompanhou o drama de uma amiga que teve fotos íntimas divulgadas pela internet. Já o comerciante Luiz Antonio, que a 12 anos possui um bar na praia de Macapá, elogiou e garantiu colabora com o trabalho de prevenção.

O “Vazow” foi desenvolvido pelo Núcleo de Inteligência da SSP-PI através do delegado Alessandro Barreto, do agente de polícia Marden Lincon e pelo escrivão Venceslau Felipe. O aplicativo possui uma coleção detalhada de procedimentos e outras orientações, com foco especial na exclusão de conteúdo íntimo divulgado em redes sociais e sites diversos. Nele, o usuário encontra também dicas de como evitar ser vítima, legislação relacionada ao assunto e outros conteúdos jurídicos, além de suporte para contato.

Além disso, equipes da Secretaria de Segurança trabalham em parceria com as Secretarias de Saúde, Turismo e Detran na distribuição de material informativo para prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, de conscientização sobre a limpeza de vias e praias e de acidentes de trânsito.

Fonte: Meio Norte