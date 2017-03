Oleiro é encontrado morto afogado em Parnaíba

Um oleiro foi encontrado morto e boiando por volta das 16h30 desta segunda-feira (27/03) no Rio Igaraçu, Bairro Canta Galo, em Parnaíba. Segundo tenente Tadeu, oficial do Comando de Policiamento da Área (CPA), o homem identificado somente como Ribamar residia em uma casa no Bairro onde foi encontrado morto e na residência havia uma garrafa de cachaça.

Ele foi reconhecido como oleiro que trabalhava naquela região e foi resgatado ao ser amarrado e trazido para a margem. A Polícia Militar isolou a área e uma equipe do Departamento de Polícia Técnico Científica do IML de Parnaíba realizou a perícia e removeu o corpo, que aparentemente não apresentava sinais de violência. No momento não se apresentaram parentes da vítima.

