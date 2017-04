Obras da estrada da Pedra do Sal estão na reta final

As obras de alargamento da estrada da Pedra do Sal, um trecho da PI-116, estão avançadas; pois dez quilômetros de pista já foram concluídos, restando pouco mais de quatro para que seja finalizada. O pescador Francisco Sousa disse que ficou mais seguro com o alargamento da via, mas tem percebido a velocidade com que os condutores, especialmente os motociclistas, tem empregado durante o tráfego. “Quando era estreita tinha muitos acidentes. Só falta o povo andar com mais atenção, aí a coisa melhora”, alertou Sousa.

Muitos acidentes acontecem por conta de ultrapassagens que acabam resultando em colisões frontais, que ainda tinham como agravo a via estreita. Para o comerciante Enisvo Santos, o problema está na educação dos condutores, pois a via está ampliada e há outras realidades que refletem perigo. “O pessoal acha que a pista está boa e andam com muita velocidade. Aqui é muito perigoso o trânsito, é jumento, porco, cavalo”, destacou.

Por Daniel Santos