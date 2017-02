Novos delegados vão trabalhar na segurança do Carnaval

Os 21 delegados, empossados na manhã desta segunda-feira (13), na Polícia Civil do Piauí, serão deslocados para atuar no interior do estado. Eles vão atuar em cidades do norte e do sul do Estado, onde há carência desses profissionais.

“Vamos deslocá-los para cidades como Pio IX, Bertolínea, Colônia do Piauí e outras que fazem parte da região Sul. Já na região Norte os municípios de Campo Maior, Buriti dos Lopes, Pedro II e Cocal vão receber esse reforço”, informou o secretário de Segurança Pública, Fábio Abreu, destacando que juntamente com os delegados serão enviados agentes.

Os novos integrantes da Polícia Civil do Piauí foram aprovados em concurso público realizado em 2014 e aguardavam a nomeação e posse.

De acordo com o delegado geral, Riedel Batista, os policiais civis também vão compor a Operação Carnaval que está sendo organizada pela Secretaria de Segurança Pública. “Fizemos um planejamento e vamos enviá-los para cidades onde vai haver maior movimentação de foliões como Parnaíba, Luís Correia, Barras, Floriano e em Teresina especialmente na Central de Flagrantes”, disse.

De 2016 até hoje o Governo do Piauí nomeou mais de 700 policiais militares e mais de 200 policiais civis para reforçar os quadros da Segurança. Agradecemos o empenho do governador Wellington Dias em autorizar essas nomeações e promover concurso público como esse para a Polícia Militar que terá edital lançado em breve”, enfatizou Fábio Abreu.

Fonte: CCOM