Novo sorteio redefine ordem de entrevista com candidatos

A TV Costa Norte vai realizar, entre os dias 19 e 22 de setembro, uma série de entrevistas com os quatro candidatos a prefeito de Parnaíba nas Eleições 2016. Nesta quinta-feira (15) ocorreu um novo sorteio da ordem de aparição dos candidatos, em virtude da alegada falha de notificação em tempo hábil do candidato Mão Santa (SD). Todo o procedimento foi acompanhado pelo promotor eleitoral da 4ª Zona, Antenor Filgueiras Lobo Neto.

Os nomes dos quatro candidatos foram dobrados e inseridos dentro de um envelope e em seguida foi retirado um de cada vez, na presença dos representantes de três, das quatro coligações que estão na disputa da Prefeitura Municipal de Parnaíba. Apenas Gerivaldo Benício (PDT) não enviou representante.

Ficou definida a seguinte ordem: Mão Santa (SD) na segunda-feira dia 19; Deusimar Tererê (PSDB) na terça-feira dia 20; Florentino Neto (PT) na quarta-feira dia 21 e Gerivaldo Benício (PDT) na quinta-feira dia 22.

As entrevistas serão realizadas a partir das 12h, dentro do Jornal da Costa Norte, com mediação da jornalista Carol Porto. Cada candidato terá um total de 10 minutos, para falar de nove temas (Educação, Saúde, Transporte, Infraestrutura, Meio Ambiente, Cultura, Desenvolvimento Social, Turismo e Geração de Emprego) além das considerações finais.

Durante o sorteio também ficou acertado que as entrevistas serão propositivas, onde o candidato não poderá se referir diretamente aos adversários. Caso ocorram ofensas pessoais, o entrevistado será primeiramente advertido e em um segundo momento o microfone será cortado definitivamente.

Os candidatos deverão chegar à sede da TV Costa Norte, na Avenida Capitão Claro 569, Centro, até 15 minutos antes da entrevista. Cada um poderá vir acompanhado de um assessor.