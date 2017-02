Novas contratações do Minha Casa Minha Vida começam em março

As novas contratações para faixa 1 do programa habitacional Minha Casa Minha Vida terão início no próximo mês, informou o Ministério das Cidades em nota divulgada nesta sexta-feira (17).

Conforme o governo, estão previstas 170 mil novas unidades para faixa 1, que atende famílias com renda de até R$ 1.800 por mês. Para modalidade “entidades”, em que grupos sociais e associações podem fazer a gestão de todo o desenvolvimento das moradias, foram reservadas 35 mil unidades em 2017, quase o dobro das 18.737 contratadas em 2014.

O ministério informou ainda que atenderá a um número maior de famílias nas operações de financiamento com recursos do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço). “Como efeitos positivos desta nova medida, o governo federal acredita na geração de mais empregos formais no país e mais renda para toda a população”, informou a nota.

No início do mês, o governo anunciou mudanças em regras do Minha Casa Minha Vida, elevando o perfil de renda nas faixas 1,5; 2 e 3 do programa habitacional, assim como o valor máximo dos imóveis enquadrados.

Fonte: UOL