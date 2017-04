Nova unidade do Banco do Nordeste terá atendimento de microcrédito

O gerente do Banco do Nordeste em Parnaíba, Alisson Ramon, foi o entrevistado desta terça-feira (04) no Jornal da Costa Norte. Ele falou sobre o refinanciamento de débitos oriundos do crédito rural e também da nova agência do banco que deveria ser aberta em Parnaíba.

Segundo o gerente, o momento econômico vivido no país fez com que o Governo cancelasse a abertura de novas agências. “O banco adotou uma nova estratégia de readequação”, afirmou Alisson, ao explicar que o ponto na Avenida Pinheiro Machado será utilizado de outra forma.

A ideia é transferir as unidades de microcrédito para o local onde deveria ser implantada outra agência. “Desta forma, vamos garantir mais espaço para atendimento ao público na agência da Praça da Graça. E os microempreendedores do Crediamigo terão um espaço melhor”, disse.

Refinanciamento do Crédito Rural

Alisson lembrou ainda que, por conta de Lei sancionada no final do ano passado, mais de 674 mil clientes podem ter condições especiais para liquidação ou renegociação de dívidas rurais contratadas até dezembro de 2011, com descontos que podem chegar a até 95%. Os interessados devem procurar a agência do Banco do Nordeste em Parnaíba.