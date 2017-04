Nota de Pesar: Faleceu a senhora Maria Oneide de Melo Lopes

Faleceu na noite desta quarta-feira, 05/04, a senhora Maria Oneide de Melo Lopes, viúva do saudoso professor Eduardo Augusto Lopes. O corpo está sendo velado no salão nobre da Pax União e o sepultamento será logo mais às 17h de hoje, 06/04, no Cemitério Igualdade. O Portal Costa Norte se solidariza com a família neste momento de dor.