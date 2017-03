Nome do 2º bebê de Thais Fersoza será homenagem ao marido

Grávida pela segunda vez e com a primogênita prestes a completar 8 meses de vida, Thais Fersoza conta que adora a experiência de ser mãe. Ela e o marido, o sertanejo Michel Teló, inclusive, não descartam a possibilidade de terem mais bebês no futuro.

“Eu amo ficar grávida! Eu adoro, eu amo ser mãe, eu amei a experiência. Me sinto completa, me sinto realizada. Não digo que vai parar por aqui. Se a gente, daqui um tempo, quiser ter mais, a gente vai ter mais. Por enquanto, a gente está bem realizado com nosso casalzinho”, diz bem animada.

Melinda, a primeira filha do casal, recebeu este nome após um sonho da atriz da Record. Desta vez, o nome do menino que está gerando será uma homenagem ao pai, mas ela garante: nada de Michel Júnior.

“Esse menininho vai ser uma homenagem ao Michel. Ainda estamos batendo o martelo. Sempre falamos nesse nome. Vamos começar a montar o enxoval com nomezinho dele”, conta ainda fazendo mistério.

Enxoval do bebê

Thais e Teló começaram a montar o enxoval nos Estados Unidos, durante as férias do casal, então as roupinhas do bebê já estão compradas. Agora, ela está ocupada com os preparativos para o quartinho que vai recebê-lo.

“É tudo de novo, mas é tudo muito novo! Antes era uma menina, agora é um menino. É um universo totalmente diferente. Estamos começando agora a entender, sair das bonecas e ir para os super-heróis”, afirma.

A segunda gestação segue tão tranquila quanto a primeira, sem desejos, sem enjoos, nada. No entanto, a presença de Melinda na vida do casal faz toda a diferença também.

“Me sinto muito mais bem disposta, me sinto ótima. Adoro minha barriga grande, não me incomoda. A única coisa é que agora eu tenho uma neném que é uma demanda. Eu preciso dividir o meu tempo. Antes eu só tinha minha barriga! Era só curtir e ficar de boa. Agora tenho que dividir essa atenção e eu adoro ficar com ela, brincar, dar comidinha, não temos babá”, revela.

Intervalo entre gestações

A segunda gestação de Thais Fersoza em um intervalo tão curto após o parto de Melinda surpreendeu aos fãs, mas também levantou uma questão: é seguro engravidar para a mamãe? E para o bebê?

Fonte: Bolsa de Mulher