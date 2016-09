No Piauí: Produção de grãos diminui 1,6 milhão de toneladas

A oitava estimativa de 2016 para a safra nacional de cereais, leguminosas e oleaginosas deu um diagnóstico preocupante para os agricultores do Piauí. A comparação entre agosto de 2016 e o mesmo mês do ano passado mostra que a produção piauiense sofre uma diminuição de 53%, ou 1.622.360 toneladas a menos. Em quantidade de grãos, os maiores responsáveis pelo resultado foram as safras de milho e soja.



A situação não se deveu a diminuição da área plantada, que foi apenas 3,3% menor do que no ano passado, mas sim devido ao rendimento das lavouras caiu drasticamente. No caso do milho e da soja, o rendimento médio por hectare caiu 47,7% e 56,9%, respectivamente.



Estimativa nacional

A sétima estimativa de 2016 para a safra nacional de cereais, leguminosas e oleaginosas1 totalizou 189,0 milhões de toneladas, 9,8% inferior à obtida em 2015 (209,4 milhões de toneladas). Em termos absolutos são 20,4 milhões de toneladas a menos em relação à produção obtida na safra anterior. Na comparação com a avaliação de junho a queda é de 1,5%, uma redução de 2.865.107 toneladas. A área a ser colhida é praticamente a mesma do ano anterior (57,6 milhões de hectares), tendo em julho um aumento 0,1%, o que representa 82.580 hectares.



O arroz, o milho e a soja são os três principais produtos deste grupo, que, somados, representaram 92,5% da estimativa da produção e responderam por 87,5% da área a ser colhida. Em relação ao ano anterior, houve acréscimo de 2,9% na área da soja e reduções de 0,4% na área do milho e de 9,6% na área de arroz. No que se refere à produção, as avaliações foram negativas em 0,9% para a soja, em 14,7% para o arroz e em 20,5% para o milho, quando comparadas a 2015.

Fonte: G1 Piauí