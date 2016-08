No Piauí, 24% das candidaturas já foram aceitas

Até o momento, 2.435 candidaturas registradas no Piauí estão aptas a concorrer no pleito de 2016. Os 24,26% do total de 10.026 pedidos protocolados junto à Justiça Eleitoral incluem os pedidos deferidos, os deferidos com recurso, e ainda os que chegaram a ser indeferidos, mas conseguiram deferimento após a fase recursal.

Segundo os dados do DivulgaCandContas, do Tribunal Superior Eleitoral, 79 candidatos no Estado desistiram de concorrer no pleito. A lista inclui Dr Auro Aparecido (PSB), candidato à reeleição em Santo Inácio do Piauí, que chegou a ser alvo de ação de pedido de impugnação de candidatura, e também o candidato a prefeito emGeminiano, Ivaldo do Mel (PRP).

A lista de renúncia inclui ainda os candidatos a vice-prefeito Celso Lopes (PTB), e Edson (PRP), que concorreriam nas cidades de Francinópolis e Geminiano, respectivamente.

Dos indeferimentos, apenas de um candidato a prefeito. Basilio José Nonato (PRP), de Curral Novo do Piauí, não apresentou dados de comprovação de quitação eleitoral.

- Veja a lista de candidaturas indeferidas, até o momento

PMDB – ANTONIO JOSE DE PAIVA COSTA – Vereador

PTB – ARISMAR PEREIRA DE CASTRO – Vereador

PRP – BASILIO JOSE NONATO – Prefeito

PRP – CLAUDIO CICERO DE LIRA – Vice-prefeito

PT – DÂNIA SABRINA DE SOUSA – Vereador

PMN – DARISMAR OLIVEIRA DOS SANTOS – Vereador

PP – EDMUNDO ALVES DA SILVA – Vereador

PC do B – EMANUEL SOUSA DO NASCIMENTO – Vereador

PT – ESPERANÇA ALVES DO NASCIMENTO – Vereador

PSD – EVALDO RODRIGUES DE HOLANDA – Vereador

PC do B – FABIO LEONARDO BEZERRA DA SILVA – Vereador

PP – FELIX VALOIS DOS SANTOS SILVA – Vereador

PMN – FRANCISCO CLÁUDIO DE SOUSA SOBRINHO – Vereador

PSD – FRANCISCO REGINALDO DA SILVA – Vereador

PDT – GENIVALDO FERREIRA BARROS – Vereador

PTB – GEZILDA SOUSA SANTOS – Vereador

PSDB – IARA RAQUEL MESQUITA DA COSTA QUEIROZ – Vereador

PTB – JAMIL RIBEIRO DE FREITAS – Vereador

PPL – JOSE EDMUNDO ARAUJO DO NASCIMENTO – Vereador

PHS – LEILA MARIA DA COSTA – Vereador

PSD – LOUZIANY BRITO DA SILVA – Vereador

PPS – MANOELA CRISTINA LOPES DA SILVA – Vereador

PSDB – MARIA CREUZA MACHADO SAMPAIO – Vereador

PMN – MARIA DE FÁTIMA MORAIS DA SILVA – Vereador

PMDB – MARIA DO PERPETUO SOCORRO OLIVEIRA – Vereador

PDT – MARIA NEUSA DA SILVA REIS – Vereador

PMDB – MARIA TATIANA OLIVEIRA SANTOS – Vereador

PSDB – MEIRES RIBEIRO DOS PASSOS – Vereador

PSC – MIGUEL CARDOSO DE SOUSA – Vereador

PMDB – MOIZÉS RODRIGUES SOARES – Vereador

PTB – RAIMUNDO BATISTA DE SOUSA – Vereador

PTB – ROBERTO ALVES PESSOA - Vereador

PMB – WILOMAR NUNES TORRES – Vereador

Fonte: 180graus