Neymar ‘sonda’ Marquezine para passar Réveillon na Europa

Ao que tudo indica, Neymar tem utilizado todas as ‘armas’ para reatar o namoro com Bruna Marquezine. Prova disso é que o craque estaria planejando passar o Réveillon com a atriz na Europa.

De acordo com o “Agora S. Paulo”, o atleta teria pedido que amigos da dupla ‘sondassem’ o interesse da jovem em curtir o Ano Novo no outro continente.

A beldade, por sua vez, ainda não teria dado resposta.

Vale lembrar que a dupla voltou a ser assunto após Neymar decidir comemorar o título da Seleção Brasileira na Olimpíada do Rio de Janeiro, em agosto, com Bruna na arquibancada. Até o momento, no entanto, nenhum dos dois assumiu ter retomado oficialmente a relação.

Os famosos engataram um namoro pela primeira vez em outubro de 2012. Entre idas e vindas, o romance chegou ao fim de vez em agosto de 2014.

