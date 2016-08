Neymar pode ficar quase 5 meses longe do Barça em 2016

Compromissos, a camisa do Brasil e algumas concessões autorizadas. A soma de tudo isto pode fazer com que Neymar fique afastado do Barcelona por quase cinco meses no ano de 2016. No intervalo entre março e novembro, serão 139 dias sem vestir a camisa do clube catalão.

Tudo começou em março deste ano, sempre com aval do Barça. O astro teve autorização de quatro dias para comparecer à festa de aniversário da irmã no Brasil. Na ocasião, o atacante estava suspenso. Na época, o jornal catalão Sport afirmou que o jogador forçou o cartão amarelo para não encarar o Eibar.

Em seguida, ainda em março, foram sete dias com a seleção brasileira. O previsto era 10 dias, mas Neymar foi suspenso pelo acúmulo de amarelos e não encarou o Paraguai. Durante a folga, o atacante foi visto em uma balada em Santa Catarina.

O maior período longe da Catalunha ainda está em andamento. Neymar saiu de férias no dia 24 de maio. Em seguida, se apresentou à seleção olímpica. O plano era se reapresentar logo após o ouro nos Jogos, mas ele foi convocado para defender o Brasil nas partidas contra Equador e Colômbia, já nos primeiros dias de setembro.

Assim, o Barcelona liberou Neymar para ficar direto no Brasil para não ter que viajar até a Espanha e retornar. A atitude do clube catalão fez com que o retorno fique previsto apenas para o dia oito de setembro.

A estreia na temporada 2016/17 deve acontecer apenas no dia 10, contra o Alavés, pelo Campeonato Espanhol. Assim que retornar, o astro deve formalizar a renovação com o clube catalão.

Fonte: ESPN