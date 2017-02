Musa do Tucuruvi mostra corpão impecável de biquini

Iara Ferreira a campeã do concurso Musa do Brasil 2016 e musa da Acadêmicos do Tucuruvi, estrelou mais um ensaio fotográfico de tirar o fôlego. De biquíni fio dental, a loira, que promete abalar o carnaval paulista, revelou o corpo que vai exibir na avenida. Para a sua estreia no carnaval, ela promete uma fantasia ousada, daquelas que roubam a cena, com a detalhes pintados no corpo.



“Minha rotina de treinos é intensa para manter as curvas. Vou treinar até a véspera do desfile. Todos os dias, além da musculação, faço cardio por pelo menos 30 minutos. E claro que não pode faltar muito agachamento e abdominal. Quero desfilar com o tanquinho melhor do que nunca”, garantiu. “Acho que não vou fazer feio, né?”, perguntou enquanto posava no estúdio.



Além de muito exercício físico, Iara segue a risca uma dieta rica em carnes magras. Ela chega a consumir até 6kg de peixe por semana e chegou a cortar doces e outras guloseimas. “Estou dando duro para manter o shape sequinho. Isso não significa que estou passando fome, abro mão até do dia do lixo [quando tudo é permitido]”, explicou



Neste ano, a Acadêmicos do Tucuruvi levará para o Sambódromo do Anhembi um enredo em homenagem aos artistas de rua. O desfile é assinado pelo carnavalesco Wagner Santos.

Fonte: Revista Quem

Fotos: Will Guimarães / M2 Divulgação