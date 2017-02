Munik Nunes mostra o corpaço ao posar de biquíni

Munik Nunes mostrou o corpaço em uma foto postada em seu Instagram. Na manhã desta segunda-feira, 13, a ex-BBB mostrou um clique em que aparece de biquíno tomara que caia e com parte do rosto coberto pelo chapéu. “Bom dia segunda”, desejou Munik a seus seguidores.

Na legenda, a ex-BBB ainda comentou que estava se despedindo do paraíso. Munik está curtindo uns dias na Praia de Pipa, no Rio Grande do Norte, na companhia do noivo, Anderson Felício. No último domingo, 12, o empresário publicou uma foto divertida, como se estivesse segurando a ex-BBB pela mão. “Meu chaveirinho”, brincou ele.

No sábado, 11, Munik tirou a maior onda ao publicar uma foto com um biquíni charmoso, curtindo banho de jacuzzi em hotel de luxo ao lado do noivo. Enquanto os rapazes elogiaram o corpo perfeito da vencedora do “BBB 16″, as moças só tiveram olhos para o longo e brilhoso cabelo dela. “Sonho ter esse cabelo e não precisar fazer nada”, afirmou uma fã.

Fonte: Ego