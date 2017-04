Mulher morre após colisão entre motos em Luís Correia

Uma colisão envolvendo duas motos matou a senhora Luzia Raimunda dos Santos, 43 anos, por volta das 09h30 desta quarta-feira (26/04) na PI-116, no Bairro Peito de Moça, município de Luís Correia. Os veículos envolvidos são duas motocicletas, uma Honda Biz 100, modelo 2013, de cor rosa, placa OEC 2682 Luís Correia (PI), conduzida por Raimunda Santos, e uma Honda Biz 150 modelo 2015, de cor vermelha, placa PIL 2742 Luís Correia (PI), cujo condutor fugiu.

Segundo informações do major Antônio Pacífico, comandante da Companhia Independente de Policiamento Turístico (CIPTUR), Raimunda estava em frente à residência Brisa Mar, onde tinha endereço, quando adentrou a rodovia estadual e aconteceu a colisão. O condutor da outra moto seguia rumo ao Bairro Coqueiro da Praia, e fugiu do local após o acidente. A senhora Luzia Raimunda dos Santos morreu no local da colisão.

Por Daniel Santos