Mulher é feita refém durante roubo em Parnaíba

Após as bolsas roubadas e uma pessoa feita de refém, a Polícia Militar foi comunicada do assalto ocorrido no início da noite de domingo (25/12) na comunidade Portinho. Os policiais militares através do Grupamento de Atendimento Especializado a Criança, Idoso e Mulher (GAECIM), o Pelotão de Policiamento de Trânsito (PPTRAN), conseguiram capturar os acusados fugiam e tiveram as motos apreendidas.

Segundo informações da polícia, os acusados roubaram bolsas, a chave de um carro e na ação fizeram uma pessoa de refém. No entanto, os detidos foram liberados por falta de provas, já que não foi feita a apreensão de objetos com os suspeitos.

Por Daniel Santos