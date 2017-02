Mulher abandona tia debilitada de 73 anos por dias de bebedeira

Juvenilda Maria Machado, 42 anos, foi presa no início da tarde desta quinta-feira (09/02), visivelmente em estado de embriaguez alcoólica, por abandono de incapaz. Juvenilda é acusada de deixar sua tia paraplégica Maria Ana da Conceição, de 73 anos, abandonada para ir beber cachaça.

As informações da polícia são de que ela passa de três dias ingerindo bebida alcoólica e a tia fica em extrema condição de vulnerabilidade. Tanto a Polícia Militar, através de uma guarnição do Grupamento de Atendimento Especializado a Criança, Idoso e a Mulher (GAECIM), como o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), conduziram a idosa para a Assistência Social, na Casa de Passagem.

Segundo o sargento Viana Neto, através de denúncias ainda pela manhã, foi possível intervir durante a tarde em favor da idosa. O sargento Viana informou que a mulher vítima tem aparência de 100 anos de idade devido às condições de vulnerabilidade. Juvenilda é quem recebe o dinheiro da aposentadoria de sua tia, de quem tem a tutela, e é responsável pelas despesas.

Juvenilda Machado afirmou que tem o hábito de ingerir bebida alcoólica e disse que cuida de sua tia que tem só um filho. Após denúncia de abandono a idosa foi entregue a Assistência Social do município em condições de debilidade. A residência do ocorrido fica no Bairro Sabiazal, em Parnaíba. O caso foi levado para a Central de Flagrantes.

Por Daniel Santos