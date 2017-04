MPF/PI vai passar por correição em Parnaíba nesta quinta-feira

Entre os dias 26 a 28 de abril de 2017, a corregedoria do Ministério Público Federal (MPF) vai realizar correição ordinária que abrangerá a Procuradoria da República no Piauí (PR/PI) e Procuradorias da República nos Municípios (PRMs). O objetivo é verificar a organização dos ofícios, o sistema de controle do cumprimento de prazos processuais e as normas adotadas para procedimentos administrativos, bem como fazer um levantamento das instalações físicas, dos recursos humanos (membros e servidores) e da política de segurança institucional.

A comissão que fará a correição será presidida pelo corregedor geral Hindemburgo Chateaubriand, e composta pelos procuradores regionais da República Elton Ghersel, Vinicus Fernando Alves Fermino e o sub-procurador geral da República Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho. Na PR/PI, a comissão vai se reunir em salas adjacentes ao Gabinete do Procurador-Chefe, no 4º andar.

Participação do público

A população poderá participar da correição apresentando denúncias, reclamações ou considerações a respeito do trabalho desenvolvido pelo Ministério Público Federal no Piauí (MPF/PI). O atendimento vai acontecer na PR/PI e na PRM de Parnaíba/PI.

Veja as datas e horários de atendimento ao público:

Procuradoria da República no Piauí:

Dia 27/04, quinta-feira, das 10h às 17h

Endereço: Av. João XXIII, nº 1390, Bairro Noivos, Fone: (86) 3214-5915

Procuradoria da República no Município de Parnaíba/PI:

Dia 27/04, quinta-feira, das 15h às 18h

Endereço: Avenida Governador Chagas Rodrigues, 431, Bairro: Nossa Senhora de Fátima, Fone: (86) 3315-3600

Fonte: ASCOM