MPF pede explicações ao Estado e ICMBio sobre Serra da Capivara

O Ministério Público Federal no Piauí (MPF/PI), por meio do procurador da República Kelston Pinheiro Lages expediu ofício ao secretário de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos e ao coordenador Regional do ICMBio – dando ciência ao governador do Estado do Piauí e presidente do ICMBio – requisitando informações sobre as medidas adotadas pelo Estado do Piauí e a autarquia federal para sanar as deficiências na manutenção do Parque Nacional da Serra da Capivara, tendo em vista o agravamento da situação de degradação daquela Unidade de Conservação.

As informações servirão para instruir o inquérito civil público que tramita na Procuradoria da República no Piauí que trata sobre as deficiências na manutenção do Parque Nacional da Serra da Capivara, em São Raimundo Nonato (PI).

O procurador da República concedeu o prazo de 10 dias úteis para o recebimento das informações.

Fonte: ASCOM