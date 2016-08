Mototaxista quebra a perna após sofrer colisão com um carro, em Parnaíba

O mototaxista Janílson do Nascimento Araújo, 34 anos, sofreu uma fratura fechada na perna esquerda após sofrer uma colisão por volta das 19h de quinta-feira (25/08), no cruzamento da Avenida João Silva Filho com a Rua Doze de Março, no Bairro Piauí, em Parnaíba.

Segundo informações conseguidas pela Polícia Militar, Janílson Araújo conduzia sua moto Honda/CG 150 Titan ESD, modelo 2014, de cor preta, placa OUD 7410 Parnaíba (PI), na Avenida João Silva Filho rumo ao Bairro Planalto, quando um carro, que seguia no sentido contrário, fez a conversão para a esquerda e colidiu.

O motociclista foi arremessado para uma calçada e fraturou a perna esquerda. A moto ficou danificada. O condutor do veículo, envolvido no acidente, fugiu. Segundo a Polícia, uma testemunha informou a placa do carro acidente e disse que se trata de um Fiat/Siena. Os números ditos foram OPS 5254.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) prestou socorro à vítima. Uma guarnição da Polícia Militar, comandada pelo tenente De Araújo, isolou a área e coordenou o trânsito. O mototaxista foi levado para o Hospital Estadual Dirceu Arcoverde (HEDA).

Por Daniel Santos