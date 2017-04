Moto fica debaixo de micro-ônibus após sofrer colisão

Uma colisão envolvendo três veículos aconteceu por volta das 08hs desta terça-feira (11/04) no cruzamento da Rua Pires Ferreira com a Avenida Chagas Rodrigues, no centro de Parnaíba, mais precisamente na via de mão livre do semáforo. Os veículos são um micro-ônibus VW/Masca Granmidi EOD O, de cor branca KYZ 2798 Parnaíba (PI); uma Honda/Biz 125 KS, de cor vermelha, placas 8428 Parnaíba (PI) e um Fiat/Strada Working CD, de cor branca, placas OUA 5856 Cajueiro da Praia (PI).

Segundo a condutora da moto, que não quis se identificar, a mesma conduzia corretamente logo atrás do micro-ônibus que reduziu a velocidade para adentrar a Avenida Chagas Rodrigues quando também reduziu a velocidade; mas outro carro colidiu na traseira da moto sem reduzir. Disse que foi arrastada. A mulher caiu e sofreu leves escoriações e a moto ficou debaixo do micro-ônibus. Houve danos materiais e o tráfego ficou um tanto que comprometido.

Por Daniel Santos