Mobieduca.Me atenderá 130 mil alunos da rede estadual

O sistema Mobieduca.me, em uso pela Secretaria de Estado da Educação (Seduc) para o monitoramento da frequência escolar, será ampliado. A ferramenta que atende atualmente a 62.833 alunos passará a monitorar a presença de 130 mil estudantes em mais de 200 escolas da rede pública estadual. A solenidade que marca a expansão do sistema será nesta quarta-feira (22), a partir das 9h no Centro de Ensino de Tempo Integral Helvídio Nunes, bairro Marquês, em Teresina.

O Mobieduca.me é uma ferramenta que auxilia no monitoramento da presença dos alunos nas escolas, dando tranquilidade aos pais quanto à frequência escolar dos filhos. Além de computar a frequência dos estudantes, a plataforma permite também o acompanhamento da presença dos professores em sala de aula.

A experiência com o Mobieduca.me garantiu à Seduc uma redução de 75% na evasão escolar nas escolas em que estava funcionando, o que faz do sistema um aliado da escola e dos pais no que se refere à garantia da permanência dos alunos em sala de aula.

Além de anunciar a ampliação do sistema, durante o evento, a Seduc fará a entrega de equipamentos de informática para as escolas que serão beneficiadas com o Mobieduca.me.

Fonte: CCom