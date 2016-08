MN/AMOSTRAGEM: Kim 47,67%; Adriane 18,67% e Eduardo 7% em Luís Correia

O Jornal Meio Norte desta terça-feira (30/08) divulgou a primeira pesquisa de intenção de votos na disputa majoritária de Luís Correia, município localizado no litoral do Piauí e que possui 23.137 eleitores. O candidato Kim do Caranguejo do PSB, ex-prefeito da cidade, aparece com larga vantagem tanto na estimulada como na espontânea.

ESTIMULADA

Na estimulada, 47,67% dos eleitores disseram que vão votar em Kim do Caranguejo. 29 pontos percentuais a frente da segunda colocada Adriane Prado do PP, atual prefeita, que aparece com 18,67%. A terceira colocação fica com o Delegado Eduardo Ferreira do PSD, que obteve 7% das intenções de votos. 20,67% não souberam responder ou preferiram não opinar. 6% votariam branco ou nulo.

ESPONTÂNEA

Já na espontânea, Kim do Caranguejo também está na frente, com 38%. Aqui, a atual prefeita Adriane Prado tem 10,67%. Eduardo Ferreira aparece com 3% das intenções. Na espontânea, 43,33% dos eleitores não sabem ou não quiseram opinar. Branco ou nulo somam 5%.

REJEIÇÃO

A pesquisa também apurou quem é o candidato mais rejeitado pelo eleitorado em Luís Correia. Adriano Prado é a candidata de maior rejeição estimulada com 41,67%. Eduardo vem em segundo com 23,33% e Kim do Caranguejo com 15%.

A pesquisa ouviu 300 eleitores entre os dias 20 e 21 de agosto e foi realizada pelo Instituto Amostragem para o Grupo Meio Norte de Comunicação. O levantamento está registrado no Tribunal Regional Eleitoral com o protocolo PI 05812/2016.

Fonte: Jornal Meio Norte