Ministro da Saúde visitará os hospitais públicos no Piauí

A deputada federal Iracema Portella (PP-PI), o senador Ciro Nogueira, o prefeito de Teresina, Firmino Filho, o presidente da Fundação Municipal de Saúde de Teresina (FMS), Sílvio Mendes, deputado Maia Filho e assessores, estiveram em audiência na tarde de ontem, 07/02, com o ministro da Saúde Ricardo Barros, em Brasília.

Uma das principais pautas da reunião foi tratar sobre as dificuldades que os hospitais públicos de Teresina vêm enfrentando. Atualmente, a capital conta com 92 Unidades Básicas de Saúde, 10 hospitais, o Hospital de Urgências de Teresina HUT, e duas Unidades de Pronto Atendimento. Esta estrutura atende tanto aos teresinenses quanto a piauienses do interior e ainda pessoas de outros Estados, visto que a capital do Piauí é um pólo regional de saúde.

A convite do senador Ciro Nogueira e deputada federal Iracema Portella, o ministro da Saúde fará em breve uma visita a Teresina para conhecer de perto a situação. Para a deputada, essa aproximação entre as esferas federal e municipal é de extrema relevância para qualificar cada vez os serviços de saúde oferecidos a população.

Iracema Portella reforçou que a saúde pública brasileira ainda enfrenta outros obstáculos, que vão desde problemas de financiamento do SUS até falhas na formação dos médicos. “Nos últimos anos houve mudanças e melhorias significativas para requalificar a Atenção Básica em Saúde da capital.

E a nossa intenção é investir cada vez mais na área de saúde para ofertar um serviço público de qualidade”, disse a deputada, acrescentando que “tanto o Governo quanto o Parlamento precisam trabalhar para garantir que as dificuldades na área sejam superadas”, finalizou.

