Ministro da Indústria propõe evento para atrair investidores à ZPE Parnaíba

O governador Wellington Dias e o secretário de Estado do Trabalho e Empreendedorismo, Gessivaldo Isaías estiveram em audiência com o ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira, nessa quarta-feira (15), em Brasília. Dentre as pautas tratadas, o fortalecimento da Zona de Processamento e Exportação de Parnaíba (ZPE) e do Instituto de Metrologia do Estado do Piauí (Imepi).

Na oportunidade, o ministro confirmou que fará uma visita ao Piauí e também ajudará na realização de um evento com possíveis investidores para a ZPE. “Tratamos aqui de fortalecer esse projeto em conjunto com o Estado e vamos identificar alguns investidores e levar essas empresas para em breve conhecerem a Zona de Exportação piauiense. Vamos também fortalecer o Imepi, que é o representante do Inmetro ligado ao nosso ministério, fortalecendo o orçamento para dar melhores condições de trabalho”, garantiu Marcos Pereira.

De acordo com o governador, a equipe do ministério já esteve no Piauí onde, segundo ele, apresentou um relatório bastante positivo sobre a ZPE de Parnaíba. “Esse relatório mostra a nossa capacidade de industrializar e a meta é fortalecer o mercado interno como prevê a legislação e com grande parte voltada para o mercado externo. Por isso, aguardamos o ministro e a sua equipe para a realização desse evento”, disse Wellington.

Isaias avaliou a audiência como positiva e espera, em breve, contar com o apoio do ministério. “Mostramos aqui nosso potencial produtivo, inclusive para o ministro que ainda não conhece o Piauí, mas que ainda neste primeiro semestre irá fazer está visita e viabilizar as parcerias necessárias” comentou o secretário.

Fonte: CCOM