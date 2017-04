Ministério Público denuncia ex-BBB Marcos por agressão

O Ministério Público do Rio de Janeiro apresentou denúncia contra Marcos de Oliveira Harter por dois delitos de lesão corporal cometidos contra Emilly Araújo dentro do programa “Big Brother Brasil 17”, da TV Globo.

Segundo o jornal “O Globo”, o cirurgião plástico agrediu a estudante com beliscões, causando um hematoma em seu braço esquerdo.

Já em outro momento, o médico “ofendeu novamente a integridade corporal de Emilly, com um apertão no antebraço direito, que acarretou um novo hematoma roxo. As lesões constam em Laudo de Corpo Delito”, dizia documento.

Gianfilippo Pianezzola, promotor de Justiça que está participando da apuração do caso, afirmou que as agressões físicas e psicológicas provocadas pelo ex-brother consistem em violência doméstica e familiar, já que Marcos mantinha um relacionamento amoroso com a jovem.

Fonte: MSN