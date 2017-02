Ministério da Fazenda: edital com 5 mil vagas para é aguardado

Mais um grande órgão deve abrir edital em 2017, dessa vez, com grande oferta de vagas para aqueles que possuem o ensino médio! Trata-se do concurso do Ministério da Fazenda (MF 2017).

O pedido de 5 mil vagas para a carreira de assistente técnico-administrativo foi feito em 2016 e já foi aprovada pelo Congresso, constando na Lei Orçamentária Anual (LOA), aguardando apenas a sanção presidencial.

Cargos e salários

O concurso do Ministério da Fazenda de 2017 prevê a abertura de 5 mil vagas para o cargo de assistente técnico administrativo, cuja exigência de escolaridade limita-se ao ensino médio.

O cargo tem, dentre suas atribuições, executar atividades logísticas, técnicas, administrativas e de atendimento relacionadas às competências legais e constitucionais do Ministério da Fazenda, utilizando recursos e equipamentos disponibilizados para tais fins.

O empossado será contratado pelo regime estatuário, ou seja, de estabilidade prevista, recebendo salário inicial de R$ 3.756,82, incluindo o auxílio-alimentação no valor de R$ 458, cumprindo jornada de 40 horas semanais.

Concurso Ministério da Fazenda 2014

O Ministério da Fazenda realizou concurso público organizado pela Escola de Administração Fazendária (Esaf) em 2014, ofertando 1026 vagas para a carreira de assistente técnico administrativo.

Os candidatos foram selecionados por meio de provas objetivas de conhecimentos básicos e específicos, com disciplinas distribuídas em questões conforme quadro abaixo.

O último concurso do Ministério da Fazenda para assistente técnico-administrativo recebeu 263.700 inscritos para 1.026 postos, gerando uma demanda de 257 candidatos por vaga. A partir daí, nota-se a necessidade de grande preparo para o certame.