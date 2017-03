Mercado Flutuante de Damnoen Saduak – Um dos mais tradicionais para se fazer nos arredores de Bangkok é o mercado flutuante de Damnoen Saduak, um pequeno vilarejo que cresceu à margens do rio a 100 quilômetros da capital da Tailândia. É possível pegar ônibus públicos para chegar até lá, mas tours costumam ser tão baratos no país que vale mais a pena relaxar no encosto de uma van com ar condicionado durante as duas horas de trajeto do que fazer tanta economia.