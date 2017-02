Menino morre após queda quando se divertia, em Parnaíba

O estudante Bruce Douglas de Almeida da Silva, 14 anos de idade, morreu por volta das 20hs de terça-feira (07/02) no Hospital Santa Edwirges, depois de cair na área da Concha Acústica e bater a cabeça, no Bairro Nova Parnaíba, em Parnaíba. O menino, que estava jogando futebol, foi levado para o Pronto Socorro Municipal e medicado; mas as dores continuaram e foi levado para o Hospital Santa Edwiges, onde morreu.