Menina de 13 anos sai para o Carnaval em Parnaíba e desaparece

A adolescente Fabiana Cantanhede Menezes, de 13 anos de idade, está desaparecido desde a madrugada de domingo (26/02) quando estava na festa do Carnaval na Avenida de São Sebastião, em Parnaíba, no corredor da família. A menina saiu com amigas e uma vizinha na noite de sábado (25/02) quando decidiu retornar para casa. Ao ser avisada da intenção do grupo de ir embora, Fabiana Menezes saiu novamente da observância do grupo e desapareceu.

A tia da adolescente, a senhora Francisca Maria Muniz, disse que a menina foi vista na companhia de homens, que estavam com latinhas em mãos e acredita que sua sobrinha tenha sido drogada. Após 24 horas do ocorrido foi registrado um Boletim de Ocorrência (BO) e até o momento não há notícias do paradeiro de Fabiana Menezes, que é estudante da 8ª série do Centro de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente (CAIC), no Bairro Frei Higino.

A menina morava em Fortaleza (CE) e veio a Parnaíba, para a casa da tia na Rua São João Batista, 460, Bairro João XXIII. Quem tiver informações pode ligara para 9 9465 5226. A adolescente saiu para as festas de carnaval e até, então não mais foi vista.