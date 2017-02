Mega-Sena acumula e pode pagar R$ 5 milhões no sábado

Ninguém conseguiu acertar as seis dezenas e faturar o prêmio de R$ 3 milhões desta quarta-feira (15) da Mega-Sena. O sorteio do concurso 1.903 ocorreu em Lagoa da Prata (MG) por volta das 20h (horário de Brasília).

Acumulada, a Mega-Sena poderá pagar até R$ 5 milhões no sábado (18). Os jogos podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) nas casas lotéricas. Uma aposta simples, com apenas seis números, custa R$ 3,50.

Os números sorteados desta edição foram: 09 - 10 – 15 – 28 – 43 – 45.

Neste concurso, houve 41 apostas ganhadoras da quina. Cada uma delas garantiu R$ 33.533,69. Outras 3.205 apostas acertaram quatro números que dá direito a R$ 612,82.

O concurso 1.902 pagou o maior prêmio de 2017 até o momento. Três apostas de de Ipatinga (MG), Itu (SP) e Santa Cruz da Conceição (SP) acertaram a sena e levaram R$ 11,8 milhões cada, segundo a Caixa.

Antes de semana passada, só uma pessoa havia acertado na Mega-Sena em 2016. No concurso 1.896, em 21 de janeiro, uma aposta de Itanhaém (SP) garantiu o prêmio de R$ 28,7 milhões.

A chance de acertar as seis dezenas da Mega-Sena é de uma em 50.063.860 possibilidades.

Os dez maiores prêmios dos concursos regulares da Mega:

uma aposta vencedora; premiação total: R$ 205.329.753,89 1.764 , 25/11/2015;aposta vencedora; premiação total: 2 apostas vencedoras; premiação total: R$ 197.377.949,52 1.772 , 22/12/2015;apostas vencedoras; premiação total: 2 apostas vencedoras; premiação total: R$ 135.315.118,96 1.655 , 22/11/2014;apostas vencedoras; premiação total: uma aposta vencedora; premiação total: R$ 119.142.144,27 1.220 , 6/10/2010;aposta vencedora; premiação total: uma aposta vencedora; premiação total: R$ 111.503.902,49 1.575 , 19/2/2014;aposta vencedora; premiação total: 7 apostas vencedoras; premiação total: R$ 92.522.954,23 1.211 , 4/9/2010;apostas vencedoras; premiação total: uma aposta vencedora; premiação total: R$ 92.303.225,84 1.810 , 20/4/2016;aposta vencedora; premiação total: uma aposta vencedora; premiação total: R$ 80.499.108,16 1.545 , 6/11/2013;aposta vencedora; premiação total: uma aposta vencedora; premiação total: R$ 76.548.193,31 1.871 , 29/10/2016,aposta vencedora; premiação total: uma aposta vencedora; premiação total: R$ 73.451.540,26 1.295 , 25/6/2011;aposta vencedora; premiação total:

Fonte: Uol