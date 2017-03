Medicina tem melhor desempenho que a média do Brasil

O curso de Medicina da Universidade Federal do Piauí (UFPI), do campus Ministro Reis Velloso, em Parnaíba, alcançou o melhor desempenho na Avaliação Nacional Seriada dos Estudantes de Medicina (ANASEM), dentre as faculdades participantes do teste de proficiência. O curso atingiu a média de 101.9, sendo maior que as notas gerais do Brasil (100), Nordeste (101.3) e Piauí (100.3). Nesta avaliação, as instituições devem obter as pontuações entre 80 e 120 pontos.

A ANASEM tem como objetivo, avaliar as competências e habilidades desenvolvidas pelos estudantes de Medicina em todo o país. A prova possui 63 itens, sendo 60 de múltipla escolha com quatro alternativas e 3 questões subjetivas. É realizada por discentes do segundo, quarto e sexto ano, que devem apresentar um desempenho exigido nas competências referentes ao período do aluno.

Para o Professor Doutor José Ivo Pedrosa, Coordenador do Curso de Medicina em Parnaíba, a principal finalidade do teste de proficiência é fazer com que haja uma reflexão sobre o curso.“O maior objetivo desta avaliação é refletir sobre o nosso caminho percorrido até hoje. Os dados são disponibilizados pelo INEP, somente para o coordenador da graduação e para os estudantes que responderam a prova. O intuito é medir o raciocínio que o estudante desenvolve para responder as questões”, destaca o docente.

A graduação de Medicina do CMRV é parte de um projeto educacional do Programa Mais Médicos, política de expansão para regiões vulneráveis ou consideradas de interesse social, como a cidade de Parnaíba. O curso também obteve o maior percentual de adequação das respostas ao esperado, correspondendo a 96,3%, em relação ao Brasil (91,2%), Nordeste (94%) e ao Piauí (96,1).

Fonte: UFPI