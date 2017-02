MEC credita R$ 12 mi para investir nas escolas de tempo integral

O Ministro da Educação, Mendonça Filho, adiou sua vinda ao Piauí nesta sexta-feira (10), ocasião em que inauguraria a primeira escola padrão profissionalizante do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em Teresina. Ele viria ao estado como convidado da ministra e presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Carmen Lucia, que entregaria uma biblioteca à penitenciária feminina da capital. Com imprevistos na agenda da magistrada, Mendonça Filho comunicou que remarcaria sua visita, contudo, assegurou ao governador Wellington Dias e à Secretária Estadual de Educação, Rejane Dias, a continuidade das parcerias firmadas entre o Ministério da Educação e Governo do Estado.

Dentro dos acertos entre União e Estado, o MEC creditou nesta quinta-feira (09) recursos no valor de R$12 milhões. Rejane Dias disse que o recurso equivale à primeira parte do plano de ampliação de escolas de tempo integral no Piauí.

“A verba será aplicada imediatamente em custeio para que possamos iniciar a formação de docentes e reformas nas unidades de tempo integral que já estão em atividade”, revelou a Secretária de Educação, acrescentando que outra parcela de igual valor será depositada na conta do Estado a partir do segundo semestre de 2017 para a construção de novos estabelecimentos equipados com quadras poliesportivas, laboratórios e bibliotecas.

A inauguração do Centro Estadual de Educação Profissional José Pacífico de Moura Neto, na região do Grande Dirceu, permanece na agenda de inauguração do governador Wellington Dias. O estabelecimento vai atender 1.400 alunos, no Conjunto Manoel Evangelista.

“Os investimentos em educação no sistema prisional do Piauí também seguem adiante: hoje o estado registra que 20% da população carcerária frequentam cursos profissionalizantes nas unidades distribuídas ao longo do território piauiense, representando um percentual situado acima da média nacional”, assegura a Secretária de Educação Rejane Dias.

Fonte: CCOM