Massa cogitou se aposentar após ser substituído por Kimi

Na Fórmula 1 desde 2002, quando estreou com a Sauber, Felipe Massa escolheu o fim desta temporada para encerrar sua carreira na F1, mas por muito pouco o piloto não se despediu antes da categoria. Depois de oito anos com a Ferrari, o brasileiro cogitou se aposentar ao final de 2013, quando foi substituído por Kimi Raikkonen na escuderia italiana.

- Eu pensei em me aposentar há três anos. Você precisa ser forte para decidir coisas difíceis como essa. Estou aliviado e contente com o que estou fazendo. Creio que este ano é o ano certo para fazer isso – revelou em entrevista à revista britânica “Autosport”.

Com a F1 seguindo para a próxima etapa, em Cingapura, Massa relembrou da corrida que pode ter custado o campeonato de 2008. O piloto liderava quando parou nos boxes para reabastecimento e troca de pneus. Na saída dos boxes a mangueira de combustível ficou presa no seu carro. O brasileiro ainda voltou para a prova, mas terminou em 13º e não conseguiu marcar pontos.

- Eu não gosto de voltar lá. O que aconteceu em Cingapura foi muito triste. Teve mais corridas deste tipo, como na Hungria em que tive um problema no motor, mas isso é parte do esporte – comparou Massa, que viu se motor falhar a três voltas do fim, quando liderava a prova.

