Marquezine irá estudar fora do Brasil durante um ano

Todo mundo sabe que Bruna Marquezine trabalha desde cedo, né? Apesar de não emendar necessariamente um trabalho no outro, a atriz cresceu na frente das câmeras. Talvez, seja por conta disso que a gata tenha decidido dar uma pausa na carreira durante um ano. Pois é, a informação é da coluna Telinha, do Jornal Extra, que também revelou que a namorada de Neymar usará esse tempo para estudar fora do Brasil.

De acordo com a notícia, Bruna pediu essa licença para descansar sua imagem e estudar fora do país. Por já trabalhar há muito tempo, parece que a direção da Globo aceitou o pedido da jovem e ela não irá se comprometer com nenhuma produção durante todo o ano de 2017. Por conta disso, a escalação de Marquezine para “Amor e Morte”, novela que irá substituir “Novo Mundo” no horário das 18h, ainda não está definida. A personagem protagonista foi oferecida à atriz, mas ela pode decidir se aceita ou não.

Vale lembrar que Bruna Marquezine não para de viajar desde que voltou a namorar com Neymar. Como o jogador mora na Espanha, por causa do Barcelona, a morena tem vivido em ponte aérea para manter o relacionamento. Pensando nisso, qual será o destino da global durante esse “intercâmbio”?

Fonte: Purebreak