Modelo e panicat declarou o seu amor pelo ex-BBB no Instagram.

Gonzalez não tem pudor na hora de mostrar o seu amor pelo namorado, o ex-BBB Jonas Sulzbach. Em foto publicada em sua conta no Instagram nessa terça-feira (20), a modelo e panicat apareceu bem à vontade do lado do companheiro. Os seguidores logo se manifestaram: “esse cara deu sorte”, disse um fã, cheio de razão. Como negar?

Fonte: Revista GQ