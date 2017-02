Mão Santa discursa em abertura do ano legislativo e pede a união

O prefeito Mão Santa fez um discurso apaziguador na abertura dos trabalhos da nova legislatura ocorrida na noite de ontem (02), na Câmara Municipal ao reafirmar que seus adversários serão a fome, o analfabetismo e o desemprego. Antes, porém, de ter início a sessão solene, o plenário fez um minuto de silêncio pelo falecimento da ex-primeira dama, Marisa Letícia Lula da Silva, vítima de um severo Acidente Vascular Cerebral (AVC).

Após a condolência, Mão Santa agradeceu aos parnaibanos pela confiança depositada e de sua alegria em poder conduzir novamente a cidade rumo ao crescimento e progresso. Também se fizeram presentes o vice-prefeito Marcos Samarone, a primeira-dama Adalgisa Moraes Souza, além de vereadores, secretários, superintendentes, servidores do Executivo e demais membros da sociedade.

De um a um, o prefeito citou os nomes dos 17 parlamentares que estarão a frente do exercício 2017-2020, ressaltando suas qualidades e ponderando também sobre o dever que recai sobre cada um deles. Frisou a importância de todos trabalharem em harmonia para o fortalecimento da cidade, dizendo que já vislumbra um grande futuro para Parnaíba. “Não trocaria esse mandato que o povo me concedeu por nenhum reino do mundo, pois meu mundo é Parnaíba”, frisou Mão Santa.

Mão Santa dispensou o discurso escrito preparado por sua assessoria e falou de improviso, pois segundo ele, preferia usar as palavras do seu próprio coração. Discorreu sobre a importância de se preservar algumas instituições da sociedade, como a família, a fim de se garantir a ordem, respeito e harmonia na cidade. Falou sobre o poder da sabedoria em qualquer administração, dizendo que a mesma vale mais que o ouro, além de reforçar o papel do trabalho e da educação.

“Tenho trabalhado incansavelmente com minha equipe e já estamos vendo os resultados. Parnaíba voltará aos seus anos de ouro e é para alcançar essa meta que trabalhamos de manhã, de tarde e até de noite”, disse.

Ao falar sobre os três meses de trabalho empreendidos pela equipe de transição após o resultado das urnas, Mão Santa disse que havia chegado a conclusão de que teria que aplicar os princípios e orientações expostos na obra “Reinventando o governo”, de autoria do ex-presidente norte-americano Bill Clinton.

“Percebemos que a cidade estava arrasada e que teríamos que ter muita sabedoria para ajeitar as coisas. Mas estamos trabalhando sem parar e acreditamos que daqui a quatro anos toda a cidade estará cantando e bradando em alta voz: Valeu a pena Mão Santa”, finalizou o prefeito.

Fonte: PMP